Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч с "Севильей", Зе Луиш - в запасе

Стал известен состав "Спартака" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи". В атаке команды появится Луиз Адриану, а Зе Луиш попал в число запасных.

Полностью заявка красно-белых выглядит следующим образом: Селихов - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Пашалич, Фернанду - Промес, Глушаков, Мельгарехо - Луиз Адриану; запасные - Ребров, Петкович, Зе Луиш, Самсонов, Кутепов, Попов, Роша.

Матч "Севилья" - "Спартак" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.