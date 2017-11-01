Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч с "Севильей", Зе Луиш - в запасе

Стал известен состав "Спартака" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи". В атаке команды появится Луиз Адриану, а Зе Луиш попал в число запасных.
Полностью заявка красно-белых выглядит следующим образом: Селихов - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Пашалич, Фернанду - Промес, Глушаков, Мельгарехо - Луиз Адриану; запасные - Ребров, Петкович, Зе Луиш, Самсонов, Кутепов, Попов, Роша.
Матч "Севилья" - "Спартак" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.
poxi61
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21:47