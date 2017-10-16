Луиз Адриану: "У меня не было никакого злого умысла в эпизоде с голом в ворота "Норшелланна"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" в интервью клубной пресс-службе отметил, что "Шахтер", во время его выступлений за донецкую команду, был очень сыгранным коллективом. Форвард также добавил, что у него не было злого умысла в эпизоде с голом в ворота "Норшеллана".

– Вспомните самый необычный эпизод, связанный с вашими выступлениями в европейских турнирах.

– Наверное, это моя дисквалификация после игры с датским "Норшелланном" в Лиге чемпионов. Такого со мной больше никогда не случалось. Удивительный эпизод. Единственный и неповторимый.

– Что произошло?..

– Честно говоря, просто немного не разобрался в ситуации. Нужно было вернуть мяч сопернику. А я не вернул. И забил гол. Так получилось, это было сделано неумышленно. Не моя в том вина. Но закон есть закон. Меня наказали – дисквалифицировали. Потом извинился, объяснил, что никакого злого умысла не было. И больше в играх так не поступал. Но после того эпизода как меня только не костерили... Мои аккаунты в социальных сетях обвалились от комментариев. Выслушал столько всего… Это притом, что в том матче с датчанами забил три гола.

– Что тут скажешь – результативность поистине неплохая.



– Партнеры тоже отмечали, что демонстрирую достойный уровень игры. Да и та команда была сыгранной, все понимали друг друга с полуслова.

Напомним, что матч между "Спартаком" и "Севильей" состоится 16 октября. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.