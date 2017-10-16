Луиз Адриану: "Горжусь, что я второй игрок после Месси, забивавший пять голов в одном матче ЛЧ"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" в интервью клубной пресс-службе отметил, что установил много рекордов в "Шахтере". Форвардтакже признался, что гордится своими успехами.

– Выступая в Лиге чемпионов за "Шахтер", вы установили несколько рекордов...

– И не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате Украины. Становился его лучшим бомбардиром. Кроме того, забил один из самых быстрых голов в первенстве – на 13-й секунде. Никогда ранее столь скоро мяч в ворота не посылал. (Улыбается.) После удачных матчей обычно забираю себе игровой мяч на память. Вся команда расписывается на нем, а потом ставлю его дома на видное место. Так что все до сих пор храню.

– Рекорд, о котором часто говорят: Луиз Адриану – второй после Лионеля Месси игрок, который в матче Лиги чемпионов забил пять мячей. Вы сделали пента-трик в игре с белорусским БАТЭ!

– Да, посчастливилось. Знаете, такое, конечно, не забывается! Даже сейчас, когда говорю об этом, испытываю радость и гордость. Это Лига чемпионов, в ней представлены лучшие клубы Европы. Смог забить пять мячей! Правда, уже давно не возвращался к тем моментам. Столько времени прошло после того матча с БАТЭ…

– Мяч, забитый вами немецкому "Вердеру" в финале Кубка УЕФА, храните на самом видном месте?

– К сожалению, его забрать не смог. Забил первый гол в матче на 25-й минуте. Не думал в тот момент о том, чтобы сохранить что-то на память. Самое главное, что мы выиграли и стали обладателями Кубка УЕФА. Эмоции были непередаваемые! А еще мне запомнился первый гол, который забил в международном турнире. Это было в 2006 году на чемпионате мира среди клубов. Я выступал за "Интернасиональ". В полуфинале соревнования вышел на замену и послал в ворота египетского "Аль-Ахли" победный мяч. Мы выиграли – 2:1, а в финале турнира оказались сильнее самой "Барселоны", за которую тогда играл Рональдиньо.

Напомним, что матч между "Спартаком" и "Севильей" состоится 16 октября. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.