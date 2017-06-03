19:48 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Луиш Фигу: "В финале Лиги чемпионов нас ждут интересные индивидуальные дуэли"

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу в преддверии финала Лиги чемпионов между мадридцами и "Ювентусом" отметил, что в матче победит тот, кто выиграет больше индивидуальных дуэлей. Он также отметил сильную защиту туринцев и опасное нападение "сливочных".

 
Капитан "Ювентуса" Джанлуиджи БУФФОН.Гроссмейстер Буффон против сборной мира

В футболе все возможно. У "Ювентуса" сильная защита, у "Реала" очень опасное нападение, – приводит официальный сайт УЕФА слова Фигу. - Нас ждут интересные индивидуальные дуэли. Кто выиграет больше этих дуэлей, тот и победит. Думаю, нас ждет интересный матч, учитывая, что сойдутся две разные по стилю команды с богатой футбольной культурой и прекрасными игроками.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Опрос

Слуцкий ставит на "Реал", Аленичев - на "Ювентус". Кто прав?
голосовать
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий