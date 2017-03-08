Луис Суарес: "Я достаточно застенчивый"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес в преддверии ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" подчеркнул, что не любит выполнять лидерские обязанности. По словам экс-капитана "Ливерпуля", он достаточно застенчив для этого.

– Я люблю быть одним футболистом среди всех игроков команды, – приводит France Football слова Суареса. – Я всегда готов протянуть руку помощи, но принимать решения – это не особо мое. В "Ливерпуле" какое-то время я был капитаном, и это было непросто. Даже если многим сложно в это поверить, на самом деле я достаточно застенчив.