10:34 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Луис Суарес: "Я достаточно застенчивый"

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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес в преддверии ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" подчеркнул, что не любит выполнять лидерские обязанности. По словам экс-капитана "Ливерпуля", он достаточно застенчив для этого.

– Я люблю быть одним футболистом среди всех игроков команды, – приводит France Football слова Суареса. – Я всегда готов протянуть руку помощи, но принимать решения – это не особо мое. В "Ливерпуле" какое-то время я был капитаном, и это было непросто. Даже если многим сложно в это поверить, на самом деле я достаточно застенчив.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Hummel

Луис, ты лучший!

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