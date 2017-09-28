Луис Суарес: "С Вальверде будет сложно бороться за победы во всех турнирах"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после победы над лиссабонским "Спортингом" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отметил, что с новым тренером будет сложно бороться за победы во всех турнирах. Летом каталонцев возглавил 53-летний испанец Эрнесто Вальверде.

- "Барселона" должна бороться за победы во всех турнирах, - цитирует Marca Суареса. - Однако с новым тренером это будет сложно, но он отличный тренер. Нужно уметь адаптироваться к обстоятельствам игры. Тренер знает, что делать.

Трансляция матча "Спортинг" - "Барселона"