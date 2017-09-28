Луис Суарес: "С Вальверде будет сложно бороться за победы во всех турнирах"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после победы над лиссабонским "Спортингом" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отметил, что с новым тренером будет сложно бороться за победы во всех турнирах. Летом каталонцев возглавил 53-летний испанец Эрнесто Вальверде.
- "Барселона" должна бороться за победы во всех турнирах, - цитирует Marca Суареса. - Однако с новым тренером это будет сложно, но он отличный тренер. Нужно уметь адаптироваться к обстоятельствам игры. Тренер знает, что делать.
rake
нормально так он указал на некомпетентность нового тренера
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