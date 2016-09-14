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Луис Суарес: "Получил удовольствие от игры с Неймаром и Месси в матче с "Селтиком"

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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после победы над "Селтиком" в матче 1-го тура Лиги чемпионов (7:0) отметил, что был рад вновь сыграть вместе с Неймаром и Лионелем Месси. Из-за участия бразильца в Олимпийских играх-2016 тройка нападения каталонцев давно не играла в привычном составе. 

- В течение долгого времени тройка нападения "Барселоны" не играла вместе, поэтому мы получали удовольствие в игре с "Селтиком", - цитирует L'Equipe Суареса. - Мы помогли команде добыть три очка. В прошлом сезоне мы также забили много голов, но на этот раз мы еще хотим выиграть все трофеи. Поражение от "Алавеса" в субботу? Все мы люди и у нас бывают неудачные дни, это может случиться с каждым.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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