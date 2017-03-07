Луис Суарес: "Барселона" в матче с "ПСЖ" хочет написать новую главу в истории футбола"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес считает, что его команде по силам пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов. Завтра каталонцам предстоит сыграть в ответной встрече на своем поле с "ПСЖ". Первая встреча завершилась победой парижан со счетом 4:0.

– В последних матчах "Барселона" показала, что способна добиваться поставленных целей, – цитирует пресс-служба Суареса. – Я много думал об ответной игре с "ПСЖ". Мы с нетерпением ждали поединка с парижанами в течение последних десяти дней. Все игроки "Барселоны" понимают, что перед нами стоит интересная задача – перевернуть противостояние, добившись результата, которого никто никогда раньше не добивался.

Понимаем, что игра может длиться около 94 минут, поэтому нужно оставаться терпеливыми и не играть в отчаянный футбол. Мы хотим написать новую главу в истории футбола более чем кто-либо, и статистика показывает, что "Барса" может это сделать. Все игроки понимают, что будет завтра на кону. Это сложная ситуация, но в футболе нет ничего невозможного. Если и есть команда, способная забить 4 или больше голов, то эта команда – "Барселона".