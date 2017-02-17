Луис Суарес: "Барселона" способна переломить ситуацию"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес считает, что его команда способна отыграться после поражения со счетом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ". По его словам, потенциал каталонцев позволяет дома отыграть отставание.

– Очень тяжелые ощущения, – цитирует AFP Суареса. – Это тяжелое поражение. Но мы способны переломить ситуацию. "Барселона" вошла в историю, выиграв массу трофеев в последние годы. И мы можем творить историю.