20:24 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Луис Суарес: "Барселона" способна переломить ситуацию"

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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес считает, что его команда способна отыграться после поражения со счетом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ". По его словам, потенциал каталонцев позволяет дома отыграть отставание.

– Очень тяжелые ощущения, – цитирует AFP Суареса. – Это тяжелое поражение. Но мы способны переломить ситуацию. "Барселона" вошла в историю, выиграв массу трофеев в последние годы. И мы можем творить историю.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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sprut73

Тут не историю, тут чудеса творить надо. Но с такой полузащитой, со всякими Гомешами, чуда ждать не приходится

20:33

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