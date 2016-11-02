Луис Суарес: "Барселона" еще может исправить ситуацию в Лиге чемпионов"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес посетовал на реализацию голевых моментов в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:3). Форвард уверен, что каталонцы сумеют выйти в плей-офф самого престижного клубочного европейского турнира с первого места в группе.

- В первой половине матча "Барселона" действовала лучше соперника и должна была реализовывать больше голевых моментов, - приводит пресс-служба сине-гранатовых слова Суареса. - Счет 1:2 в начале второго тайма сказался на нашей игре. Я не вижу причин для паники, потому что мы по-прежнему можем исправить ситуацию. Если "Барселона" хочет стать лидером группы, нужно выиграть в двух следующих матчах.