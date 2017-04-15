Луис Энрике: "Я не допустил ни одной ошибки в матче с "Ювентусом"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил, что выбрал правильную тактику на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:3). По его словам, от команды в этом поединке отвернулась удача.

- Хочу посоветовать болельщикам отложить свист до конца сезона, - приводит Goal слова Энрике. - Хочу, чтобы они поддерживали игроков. А свист действует на них негативно. В Турине я не своершил ни одной тактической ошибки, там многое решила удача. Если она не повернется к нам в ответном матче, то все закончится плохо. "Ювентус" обычно не пропускает много в одном матче, но не забывайте их игру с "Наполи". Будем рисковать. Нам нужно забить на один гол меньше, чем в матче с "ПСЖ".