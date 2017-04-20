Луис Энрике: "У "Ювентуса" есть все для победы в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после ответного матча 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:0) отдал должное туринской команде. По словам испанского специалиста, подопечные Массимилиано Аллегри могут выиграть турнир. Напомним, в первой встрече "Старая синьора" разгромила каталонцев на своем поле со счетом 3:0. "СЭ" вел трансляцию встречи.

– Мы хотели провести матч на высоком уровне, играя в скоростной футбол и часто нанося удары по воротам, – приводит Tmw слова Энрике. – Но нам не хватало хладнокровия в заключительной стадии. Это была хорошая игра двух больших команд. Поздравляю "Ювентус". У этой команды есть все для победы в Лиге чемпионов, но и другие команды хороши.