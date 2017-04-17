Луис Энрике: "С "Ювентусом" "Барса" может сыграть даже в 8 форвардов"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике подчеркнул, что команда будет играть в атакующий футбол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". В первой игре каталонцы были разгромлены со счетом 0:3.

- Мы по-прежнему боремся на всех фронтах, и это укрепляет нас, - цитирует Football Italia Энрике. - У нас есть шанс на камбэк. Конечно, в какой-то момент игры мы будем близки к камбэку. Мы собираемся рисковать так сильно, что готовы даже сыграть с восемью нападающими, если будет нечего терять.