Луис Энрике: "С "Ювентусом" "Барса" может сыграть даже в 8 форвардов"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике подчеркнул, что команда будет играть в атакующий футбол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". В первой игре каталонцы были разгромлены со счетом 0:3.
- Мы по-прежнему боремся на всех фронтах, и это укрепляет нас, - цитирует Football Italia Энрике. - У нас есть шанс на камбэк. Конечно, в какой-то момент игры мы будем близки к камбэку. Мы собираемся рисковать так сильно, что готовы даже сыграть с восемью нападающими, если будет нечего терять.
Ответный матч "Барселоны" и "Ювентуса" состоится 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.
Ботаникум
Не надо "свистеть", Лучо! В "Барсе" просто НЕТ такого количества форвардов!!! Их нет ни в одной команде. И обзови ты того же Маскерано сто тысяч раз форвардом, он от этого не станет в один миг Серхио Агуэро!!!!!!! Признайся честно, что ты - НЕ МОТИВАТОР для большинства "барсуков", а с другими командами ты НИЧЕГО НЕ ВЫИГРЫВАЛ!
13:26
Бомжей_в
Совсем сбрендил! Вот 0-8 и получите с восемью то форвардами)
13:04