06:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Луис Энрике после матча с "ПСЖ" набросился на журналиста

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:4) был настолько раздосадован поражением, что не совладал с нервами и набросился на одного из журналистов, сообщает Marca. Чтобы удержать наставника каталонцев от рукоприкладства в отношении корреспондента TV3, понадобилось три человека. 

По сведениям очевидцев, Энрике не понравились вопросы Жорди Грау во время пресс-конференции. После ее завершения испанец подбежал к журналисту и выкрикнул: "Посмотрим, как ты будешь разговаривать со мной, когда мы выиграем в следующий раз".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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siroBvorataS

TV3? Первый мистический?

09:11

баламошка

Типичный каталашка.

06:46

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