Луис Энрике после матча с "ПСЖ" набросился на журналиста

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:4) был настолько раздосадован поражением, что не совладал с нервами и набросился на одного из журналистов, сообщает Marca. Чтобы удержать наставника каталонцев от рукоприкладства в отношении корреспондента TV3, понадобилось три человека.

По сведениям очевидцев, Энрике не понравились вопросы Жорди Грау во время пресс-конференции. После ее завершения испанец подбежал к журналисту и выкрикнул: "Посмотрим, как ты будешь разговаривать со мной, когда мы выиграем в следующий раз".