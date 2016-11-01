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Луис Энрике: "Не думаю, что "Манчестер Сити" сможет действовать агрессивно"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" выразил мнение, что соперник не сможет навязать свою игру его команде, как и в прошлой игре, которая завершилась разгромной победой каталонцев со счетом 4:0.

– Матч будет похож на предыдущий, – приводит официальный сайт УЕФА слова Луиса Энрике. – Не думаю, что соперник сможет действовать более агрессивно, чем в прошлый раз. Надеюсь, все останется на том же уровне. Две команды хотят одного и того же – больше владеть мячом и использовать всю ширину поля. Если нам оставят свободное пространство, мы воспользуемся им.

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