Луис Энрике: "Месси забивал голы "Манчестер Сити" словно на школьной площадке"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (4:0) выразил восхищение игрой лидера команды Лионеля Месси. Аргентинец, недавно восстановившийся после травмы, оформил хет-трик.

– Месси предопределил исход матча, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Энрике. – Он участвовал во всех ключевых моментах. Он забивал голы словно на школьной площадке. Недавняя травма никак не повлияла. Он все показал на поле.

Что касается "Манчестер Сити", то это команда, которая постоянно проводит изменения по ходу матча, поэтому против нее тяжело играть.