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Луис Энрике: "Манчестер Сити" ждет блестящее будущее с Гвардьолой"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" высоко оценил работу Хосепа Гвардьолы в английском клубе. Он отметил, что экс-наставник сине-гранатовых способен вывести команду на новый уровень.

– Эта команда с сильными футболистами, которая хочет как можно больше владеть мячом, – приводит официальный сайт УЕФА слова Луиса Энрике. – Мы впечатлены тем, что Гвардьоле удалось сделать за три месяца. Мне нравятся его философия и идеи. С каждым месяцем его команда становится лучше. "Сити" ждет блестящее будущее.

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