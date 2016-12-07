05:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Луис Энрике: "Итоги группового турнира Лиги чемпионов меня удивили"

0
0
0

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" (4:0) остался доволен игрой команды. По словам наставника, его удивили некоторые итоги группового турнира.

– Перед встречей я заострил внимание на скорости передвижения мяча. Мы играли довольно рискованно, но в целом показали хороший футбол, – цитирует Луиса Энрике Marca. – Туран в этом году уже не раз принимал участие в голевых атаках. Он эффективен, когда играет на левом фланге атаки. Видаль также провел великолепный матч. Он находится в отличном физическом состоянии, несмотря на то, что долго не играл. Он хорошо действовал в атаке и в защите, с мячом и без мяча.

Некоторые итоги группового турнира меня удивили. Команды, которые должны были стать первыми, в итоге оказались вторыми. Однако на жеребьевке от нас ничего не зависит – будем играть с любым соперником. Мы к этому привыкли.



 

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ