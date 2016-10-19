Луис Энрике: "Игра против "Манчестер Сити" не станет борьбой между мной и Гвардьолой"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике в преддверии домашнего матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" отметил, что встреча не станет противостоянием между ним и рулевым "горожан" Хосепом Гвардьолой. Специалист также сообщил, что игра с манчестерским клубом – серьезный стимул для его команды.

– Матч с "Манчестер Сити" не станет борьбой между мной и Гвардьолой, – приводит Marca слова Энрике. – Определяющим фактором будут действия игроков. Футболисты "Манчестер Сити", безусловно, очень сильны индивидуально, однако, благодаря подходу своего тренера, они способны на многое и в коллективных действиях. Еще в межсезонье в игре команды отчетливо стал прослеживаться подход испанского специалиста. Предстоящий матч, безусловно, является для нас серьезным стимулом.

Матч между "Барселоной" и Манчестер Сити" состоится 19 октября. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.