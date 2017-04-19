22:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Луис Энрике и Аллегри послали друг друга по ходу матча "Барселона" - "Ювентус"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике по ходу ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" вступил в конфликт с наставником гостей Массимилиано Аллегри. Как информирует журналист Танкреди Палмери, испанский специалист на итальянском в грубой форме послал тренера туринцев. Аллегри ответил аналогичной фразой.

Напомним, что с 2011 по 2012 год Энрике тренировал "Рому".

"СЭ" ведет трансляцию встречи "Барселона" – "Ювентус". Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу туринцев.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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