Луис Энрике: "Если кто-то может забить "Барселоне" четыре мяча, то мы можем в ответ забить шесть"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике оптимистично настроен перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ". В первой встрече каталонцы проиграли со счетом 0:4.

– Осталось 95 минут, и многое может случиться, – цитирует AS Луиса Энрике. – Я подхожу к игре с позитивным настроем. Мы должны хорошо отыграть в защите и в атаке. "ПСЖ" очень силен. Конечно, многое произошло с момента первой встречи. Мы стали играть лучше. Моя команда оптимистично настроена. Если кто-то может забить нам четыре мяча, то мы можем в ответ забить шесть. Конечно, мы не были раньше в подобной ситуации, но я верю в команду.