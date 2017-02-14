08:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Луис Энрике: "Эмери сделает все, чтобы "ПСЖ" осложнил жизнь "Барселоне"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике уверен, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" будут увлекательными. По его словам, наставника парижан Унаи Эмери сделает все, чтобы осложнить жизнь сине-гранатовым.

- Последние несколько недель "ПСЖ" выступает на высоком уровне. Мы должны сыграть еще лучше и победить, - приводит официальный сайт УЕФА слова Энрике. - Я знаю Эмери, он сделает все, чтобы осложнить нам жизнь. Мы постараемся контролировать мяч и создать максимум голевых моментов.

Мы храним добрые воспоминания об этом стадионе и об этой команде. С ней никогда не было легко. Ни разу в матчах с нами "ПСЖ" не сдавался без боя, всегда дрался до последнего. Соперник прекрасно нас знает. Уверен, будет очень интересный матч.

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