Луис Энрике: "Эмери сделает все, чтобы "ПСЖ" осложнил жизнь "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике уверен, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" будут увлекательными. По его словам, наставника парижан Унаи Эмери сделает все, чтобы осложнить жизнь сине-гранатовым.

- Последние несколько недель "ПСЖ" выступает на высоком уровне. Мы должны сыграть еще лучше и победить, - приводит официальный сайт УЕФА слова Энрике. - Я знаю Эмери, он сделает все, чтобы осложнить нам жизнь. Мы постараемся контролировать мяч и создать максимум голевых моментов.

Мы храним добрые воспоминания об этом стадионе и об этой команде. С ней никогда не было легко. Ни разу в матчах с нами "ПСЖ" не сдавался без боя, всегда дрался до последнего. Соперник прекрасно нас знает. Уверен, будет очень интересный матч.