Луис Энрике: "Болельщики должны превратить "Камп Ноу" в вулкан"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике рассчитывает на поддержку фанатов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ". В первой встрече в Париже каталонцы проиграли со счетом 0:4.

– Луис Суарес был прав, говоря, что нам нужно сохранять спокойствие, хладнокровие, а болельщики должны превратить стадион в котел, в вулкан, – цитирует AFP Луиса Энрике. – Пока есть шанс, мы будем надеяться на успех. Не думаю о том, попадем мы в историю или нет. Наша цель – выйти в следующий раунд. Думаю, что по ходу матча мы сможем приблизиться к этой цели.