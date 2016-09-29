01:38 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Луис Энрике: "Барселона" заслуженно победила менхенгладбахскую "Боруссию"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча группового турнира Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Он подчеркнул, что его команда победила заслуженно.

– Мы доминировали на поле в первом тайме и имели несколько хороших шансов, – приводит официальный сайт УЕФА слова Энрике. – После перерыва нам не удавалось создавать столько возможностей. Но в целом мы заслуженно победили. Учитывая, что "Боруссия" одержала 11 побед в 11 последних матчах на своем поле и оказывала на своих соперников серьезное давление, мы довольны результатом.

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