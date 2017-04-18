Луис Энрике: "Барселона" может забить три мяча за три минуты"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике считает, что его команде нужно забить пять мячей в ответном домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". В первом выездном матче каталонцы уступили со счетом 0:3.
– Учитывая, что у соперника будут шансы, и он может забить нам гол, мы должны забивать пять мячей, – цитирует Football Italia Луиса Энрике. – Нужно быть максимально эффективными, создавать моменты, забивать голы. Нужен баланс, агрессивная игра с мячом и без мяча. Мы должны давать болельщикам повод радоваться. Если все получится, то можем повторить то, что сделали с "ПСЖ". Мы можем пережить еще один исторический вечер. Сделаем все ради этого. Знаем, что "Барселона" может забить три мяча за три минуты, поэтому будем атаковать до последнего.
Напомним, что матч "Барселона" - "Ювентус" состоится завтра, 19 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
ПЕНТУРИККИО
На игру «Барселоны» и «Ювентуса» (первый матч – 0:3) назначена судейская бригада из Голландиво главе с Бьорном Куйперсом. 44-летний рефери 7 раз судил матчи каталонской команды в еврокубках (3 победы, 3 ничьи, 1 поражение). На матчи туринцев он назначался четырежды (3 ничьи, 1 поражение). Суперкубок УЕФА 2011 Барса-Порту 2:0, два удаления у Порту и гол Месси из 10 метрового оффсайда Судил тот самый Куйперс Назначив два пенальти в ворота «Милана», голландский судья Бьорн Куйперс помог «Барселоне» победить в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. После первого гола, забитого Месси, «Милан» сумел отыграться - гол на счету Антонио Начерино. Учитывая, что первый матч в Милане завершился 0:0, счет 1:1 устраивал итальянцев. Но второй очень сомнительный пенальти, который тоже реализовал Месси, сломал игру и практически убил интригу. Третий мяч в ворота «Милана» забил Иньеста. вСЕ ГОТОВО У НИХ!
16:38
Rotor fan Aist
Не напрягайся, наивный, второй раз не прокатит. И судьи за уши больше тянуть не будут.
16:08