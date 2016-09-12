Луис Энрике: "Барселона" хочет выиграть у "Селтика" после поражения в чемпионате Испании"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с "Селтиком" не сомневается, что шотландцы не изменят стиль своей игры. По словам специалиста, каталонцы нацелены на победу в этой встрече.

- Товарищеский матч с "Селтиком", проведенный ранее, пойдет нам на пользу, - приводит Sport.es слова Энрике. - Но в официальной игре все будет иначе. Их клуб обладает большой историей, но он был самым удобным соперником из четвертой корзины. Нам важно сыграть хорошо из-за поражения в прошлом матче. Было бы хорошо взять очки в этой встрече, но мы не будем одержимы этой идеей.