Луис Альберто: "Барселона" превосходит "Ювентус" в классе"

Полузащитник "Лацио" Луис Альберто отметил, что "Барселона" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" будет играть первым номером. Хавбек также добавил, что итальянская команда стала слабее по сравнению с предыдущим сезоном с уходом защитников Леонардо Бонуччи и Дани Алвеса. Отметим, что ранее 24-летний испанец выступал за "Барселону Б".

– Я не думаю, что "Ювентус" снова выиграет со счетом 3:0, - цитирует Football Italia Альберто. – "Барселона" превосходит итальянцев в классе, у них больше качества с точки зрения отдельных игроков. "Юве" потеряли многое с уходом Леонардо Бонуччи и Дани Алвеса. ­Сегодня вечером "Барса" будет контролировать игру, а "Ювентус" попытается поймать испанцев на контратаках, потому что у них быстрые игроки, которые способны играть в такой футбол.

Напомним, матч "Барселона" - "Ювентуса" пройдет сегодня. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.