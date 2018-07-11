"Лудогорец" забил 7 голов "Крусейдерс" в Лиге чемпионов. Сверчок сделал хет-трик

"Лудогорец" разгромиил "Крусейдерс" в первом матче 1-го отборочного турнира Лиги чемпионов - 7:0. Хет-трик оформил поляк Якуб Сверчок.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
Первые матчи
"Лудогорец" (Болгария) - "Крусейдерс" (Северная Ирландия) - 7:0 (2:0)
Голы: Марселинью, 25 (1:0). Бернс, 40 - в свои ворота (2:0). Кешеру, 53 (3:0). Марселинью, 66 (4:0). Сверчок, 73 (5:0). Сверчок, 78 (6:0). Сверчок, 80 (7:0).
"Кукеши" (Албания) - "Валлетта" (Мальта) - 0:0
"Олимпия" (Словения) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:1 (0:0)
Гол: Геррье, 79.
Удаления: Абасс (О), 85. Гараев (К), 90+1.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-1/