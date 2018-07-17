"Лудогорец" и "Легия" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Болгарский "Лудогорец" обыграл на выезде "Крусейдерс" из Северной Ирландии в ответном матче 1-го раунда Лиги чемпионов - 2:0. Команда вышла в следующий этап отбора, одержав в первой игре победу со счетом 7:0.

Варшавская "Легия" переиграла ирландский "Корк Сити" - 3:0 и также вышла во 2-й раунд.

Лига чемпионов

Ответные матчи

1-й отборочный раунд

"Крусейдерс" (Северная Ирландия) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:2 (0:1)

Голы: Браун, 11 - в свои ворота (0:1). Сверчок, 65 (0:2).

Судья: Тараев (Эстония).

17 июля. Белфаст. Стадион "Seaview".

Первый матч - 0:7.

"Легия" (Польша) - "Корк Сити" (Ирландия) - 3:0 (1:0)

Голы: Канте Мартинес, 27 (1:0). Радович, 73 - с пенальти (2:0). Лопес Уэска, 89 (3:0).

Судья: Стеен (Норвегия).

17 июля. Варшава. Стадион "Pepsi Arena (Wojska Polskiego)".

Первый матч - 1:0.