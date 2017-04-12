Лучший пенальтист Европы Фабинью не забил 11-метровый в матче "Боруссия" - "Монако"

Полузащитник "Монако" Фабинью, промахнувшись в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" с 11-метровой отметки, не забил пенальти впервые в своей профессиональной карьере. В составе клуба из княжества он ранее реализовал 17 пенальти подряд, в том числе 13 – во французском чемпионате. За это его прозвали во Франции "месье 100 процентов". В текущем сезоне безупречная серия бразильца равна 9 ударам.

Как отметил на этой неделе сайт УЕФА, Фабинью – лучший пенальтист Европы. На второе место портал поставил Жонаса ("Бенфика") – 10 забитых пенальти подряд и лишь один промах при 21 ударе. Тройку замкнул Дибала ("Ювентус") – 13 попаданий подряд после одной неудачи.

У Левандовски ("Бавария") текущая серия равна 12 забитым пенальти, в целом же поляк реализовал их 24 раза, а не использовал трижды. На счету у Азара ("Челси") – 4 попадания подряд при общем показателе "плюс 35" и "минус 5".