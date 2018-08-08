Луческу считает ошибочным пенальти в ворота ПАОК в матче со "Спартаком"

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу заявил, что считает ошибочным назначение пенальти в ворота греческой команды в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака". На 69-минуте встречи арбитр назначил одиннадцатиметровый, который не реализовал нападающий красно-белых Квинси Промес.

- Это фантастический матч, сегодня команда высокого уровня играла с равным себе соперником, - цитирует ТАСС Луческу. - Разница только в том, что в первые 15 минут "Спартак" был слишком спокойным, и это сыграло ему на руку, а нам не хватило самообладания, поэтому мы пропустили два мяча.

Но затем мы стали играть в свой футбол, начали действовать ближе к противнику, быстро вводить мяч в игру - все это позволило нам контролировать пространство. Во втором тайме в моменте с пенальти нам улыбнулась удача, но я считаю, что судья ошибочно назначил одиннадцатиметровый в наши ворота.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве.









