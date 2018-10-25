06:29 | Футбол — Лига чемпионов

Лучано Спаллетти: "На "Камп Ноу" невозможно только обороняться, надеясь на одну контратаку"

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Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после поражения от "Барселоны" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2) отметил, что миланцы играли недостаточно смело. 

– Я расстроен, ведь ждал совершенно другой игры в первом тайме, - цитируеет пресс-служба УЕФА Спаллетти. - Мы играли недостаточно смело, позволяли хозяевам делать все то, что у них получается лучше всего. На "Камп Ноу" невозможно только обороняться, надеясь на одну контратаку. Нужно лучше распоряжаться мячом, если хочешь добиться тут положительного результата.

Естественно, нас порадовала ничья в другом матче группы между ПСВ и "Тоттенхэмом". Но нам нужно думать о своей игре, которая сегодня была далека от идеала. Нужно гораздо лучше провести ответный матч и доказать, что мы – амбициозная команда.

Мы хотели заключить полноценный контракт с Рафиньей, но у нас не было такой возможности. Он не просто забил гол, я получил большое удовольствие от его игры. Не сомневаюсь, что он в "Барселоне" всерьез и надолго.

Барселона - Интер

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025096/index.html

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