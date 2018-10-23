Лучано Спаллетти: "Любой, кому доверят заменить Месси, постарается показать свои лучшие качества"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти - о матче Лиги чемпионов с "Барселоной" и о том, как соперник будет обходиться без травмированного Лионеля Месси.

- В команде вроде "Барселоны" есть талантливые игроки на каждой позиции. У каталонцев один из сильнейших составов в мире. Они фавориты, но нам нужно верить в себя. Необходимо выйти на поле со всей той любовью, которую мы испытываем к нашему виду спорта, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - Любой, кому доверят заменить Месси, постарается показать свои лучшие качества. Лео делает невероятные вещи. Однако вся "Барселона" умеет держать мяч и знает, как находить нужные ответы на вопросы любого оппонента.

Матч "Барселона" - "Интер" состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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