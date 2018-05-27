Лучано Спаллетти: "Кариус хороший вратарь, но не привыкший играть на таком уровне"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти отметил, что для успешного выступления в Лиге чемпионов нужны опытные игроки. В качестве обратного примера он привел вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) допустил две результативные ошибки.

– Кариус хороший вратарь, но не привыкший играть в матчах такого уровня, – цитирует Football Italia Спаллетти. – И это сыграло ключевую роль в финале. Я прекрасно понимаю, каково это. Команде нужны игроки, которые знают, как необходимо действовать в разного уровня поединках, которые могут брать на себя ответственность и принимать решения. Для победы нужны настоящие чемпионы, звери.