07:59 | Футбол — Лига чемпионов

Лучано Спаллетти: "Интеру" нужно было действовать более сбалансированно с матче с ПСВ"

Обсудить
1

Тренер "Интера" Лучано Спаллетти после ничьей с ПСВ в 6-м туре Лиги чемпионов (1:1) отметил, что команда начала нервничать. По его словам, нервы привели к тактической неразберихе.

- Мы начали нервничать и не смогли играть с нужным хладнокровием, что привело к тактической неразберихе, - цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти. - Нужно было действовать более сбалансированно, но вместо этого у нас был переполох.

Интер - ПСВ

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025136/index.html

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...