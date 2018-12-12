Лучано Спаллетти: "Интеру" нужно было действовать более сбалансированно с матче с ПСВ"

Тренер "Интера" Лучано Спаллетти после ничьей с ПСВ в 6-м туре Лиги чемпионов (1:1) отметил, что команда начала нервничать. По его словам, нервы привели к тактической неразберихе.

- Мы начали нервничать и не смогли играть с нужным хладнокровием, что привело к тактической неразберихе, - цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти. - Нужно было действовать более сбалансированно, но вместо этого у нас был переполох.