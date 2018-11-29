Лучано Спаллетти: "Интер" сыграл с "Тоттенхэмом" плюс-минус как должен был"

Тренер "Интера" Лучано Спаллетти разочарован поражением от "Тоттенхэма" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:1). Также он уверен, что в следующем туре "шпорам" придется непросто с "Барселоной", поэтому у миланского клуба остаются шансы на выход в плей-офф.

- Думаю, мы сегодня сыграли плюс-минус как были должны, - цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти. - Мы разочарованы результатом, ведь пропустили гол, когда сами стали создавать моменты в атаке.

Уверен, "Барселона" не подарит легкий матч "Тоттенхэму" только потому, что уже вышла из группы. Игроки вроде Месси и Пике так не делают. Даже не ставлю это под сомнение. Уверен, они всегда играют в полную силу и всегда бьются за победу.