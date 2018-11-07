Лучано Спаллетти: "Барселона" доказала, что лучше "Интера", но мы заслужили гол"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти остался доволен ничьей с "Барселоной" (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Миланцы сравняли счет на 87-й минуте встречи.

– С "Барселоной" всегда приходится тяжело, но мы смогли немного ограничить соперника, когда контролировали мяч, – цитирует AFP Спаллетти. – Моя команда проявила характер и заслужила этот гол. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч, сразу заиграли. Стоит признать, что "Барселона" играла лучше нас в первом тайме и могла забить. "Интер" старался, боролся, проявлял агрессию, но есть разница в том, насколько чисто эти команды играют. "Барселона" доказала, что сильнее, поэтому нам нужно было сделать нечто большее, чтобы сравняться с ней.