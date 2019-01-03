Лотар Маттеус: "Ливерпуль" - фаворит Лиги чемпионов"

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус рассказал, что считает "Ливерпуль" фаворитом Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала "красным" предстоит сыграть с "Баварией" .

- В начале сезона я поддерживал "Ливерпуль", и теперь они играют против "Баварии", - приводит Sportbild слова Маттеуса. - Я останусь при своем мнении, "Ливерпуль" - мой фаворит. Даже если "Бавария" укрепится. Чтобы двигаться дальше, вы должны стать еще сильнее. Но в нынешней ситуации "Ливерпуль" по-прежнему остается для меня фаворитом.

Матчи пройдут 19 февраля и 13 марта.

Все результаты жеребьевки - здесь.