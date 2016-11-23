Лотар Маттеус: "Это великая победа "Ростова"

Бывший защитник "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус назвал великой победу "Ростова" над "Баварией" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Хозяева встречи победили со счетом 3:2 благодаря голам Сердара Азмуна, Дмитрий Полоза и Кристиана Нобоа.
"Ростов" обыграл "Баварию" со счетом 3:2. Шокирующий результат, но великая победа для "Ростова" – написал Маттеус в твиттере.
#ChampionsLeague: @rostovfc beat @FCBayern 3:2!! Shock result in @ChampionsLeague, but a great win 👏 #ROSFCB #UCL– Lothar Matthäus (@LMatthaeus10) 23 ноября 2016 г.
Dennnis2397777
Кони подсирают в комментариях! идите дрочите на космонавта!
22:31
Messir
qwe20 А чего столько ору и соплей то? Немотивированная Бавария резервным составом слила матч, заодно на букмекерах неплохо наварилась. 22:18 Ты матч то смотрел? Основной состав играл Баварии, кроме вратаря. Наша сборная обосралась бы и такой Баварии 0-5 влетела бы во главе с Сухаряном в воротах.
22:30
Пушкарь в теме
Заслуженная ПОБЕДА!Вам не повезло,что играли не со Спартаком или ЦСКА.
22:25
Angeldust
great уже давно не переводится как великий, если речь не идет о человеке. great - классный, крутой, и т.д. Хотел бы он сказать "великая", сказал бы historic, monumental, но не great
22:24
П_о_в_а_р
Но обыденность для Бекиича.
22:20
qwe20
А чего столько ору и соплей то? Немотивированная Бавария резервным составом слила матч, заодно на букмекерах неплохо наварилась.
22:18
serghi99
Все так!
22:16