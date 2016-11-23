22:06 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Лотар Маттеус: "Это великая победа "Ростова"

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Бывший защитник "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус назвал великой победу "Ростова" над "Баварией" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Хозяева встречи победили со счетом 3:2 благодаря голам Сердара Азмуна, Дмитрий Полоза и Кристиана Нобоа.

"Ростов" обыграл "Баварию" со счетом 3:2. Шокирующий результат, но великая победа для "Ростова" – написал Маттеус в твиттере.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Dennnis2397777

Кони подсирают в комментариях! идите дрочите на космонавта!

22:31

Messir

qwe20 А чего столько ору и соплей то? Немотивированная Бавария резервным составом слила матч, заодно на букмекерах неплохо наварилась. 22:18 Ты матч то смотрел? Основной состав играл Баварии, кроме вратаря. Наша сборная обосралась бы и такой Баварии 0-5 влетела бы во главе с Сухаряном в воротах.

22:30

Пушкарь в теме

Заслуженная ПОБЕДА!Вам не повезло,что играли не со Спартаком или ЦСКА.

22:25

Angeldust

great уже давно не переводится как великий, если речь не идет о человеке. great - классный, крутой, и т.д. Хотел бы он сказать "великая", сказал бы historic, monumental, но не great

22:24

П_о_в_а_р

Но обыденность для Бекиича.

22:20

qwe20

А чего столько ору и соплей то? Немотивированная Бавария резервным составом слила матч, заодно на букмекерах неплохо наварилась.

22:18

serghi99

Все так!

22:16

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