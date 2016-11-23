Лотар Маттеус: "Это великая победа "Ростова"

Бывший защитник "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус назвал великой победу "Ростова" над "Баварией" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Хозяева встречи победили со счетом 3:2 благодаря голам Сердара Азмуна, Дмитрий Полоза и Кристиана Нобоа.

"Ростов" обыграл "Баварию" со счетом 3:2. Шокирующий результат, но великая победа для "Ростова" – написал Маттеус в твиттере.