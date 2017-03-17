Лотар Маттеус: "Бавария" видится мне небольшим фаворитом противостояния с "Реалом"

Бывший защитник "Баварии" Лотар Маттеус отметил, что у мюнхенцев и "Реала" нет секретов друг от друга. Команды сыграют между собой в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча клубов состоится в Мюнхене 12 апреля, ответная пройдет в Мадриде 18 апреля.

– На мой взгляд, в двух парах были сведены четыре сильнейшие команды: "Бавария" и "Реал", "Ювентус" и "Барселона", – цитирует пресс-служба УЕФА Маттеуса. – Футбол ждут потрясающие матчи. Карло Анчелотти прав, когда говорит, что у "Баварии" и "Реала" нет особых секретов друг от друга. "Бавария" видится мне небольшим фаворитом. Она играет чуть более плотно.