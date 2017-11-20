Лорис Кариус: "В матче с "Севильей" мы будем играть на победу"

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус сообщил, что в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" команда будет играть только на победу. Футболист сказал, что считает Лигу чемпионов вершиной клубного футбола.

– Сейчас мы не думаем о квалификации – цитирует Кариуса официальный сайт "Ливерпуля". – Мы просто хотим выиграть этот матч, сделаем все для этого. А уже после игры, если мы победим, можно порадоваться своим перспективам. Идеально было бы занять первое место, но для этого нам обязательно нужно добыть очки в Севилье.

Если мы победим, это будет очень хорошо, к тому же, последняя игра в группе – домашняя для нас, поэтому у нас действительно хорошие шансы финишировать первыми. Мы не будем играть на ничью – нам нужна только победа. Если вы поговорите с любым игроком о том, чего они хотят достичь на клубном уровне, они скажут, что хотят играть в Лиге чемпионов, это мечта каждого. Это высшая ступень клубного футбола.

Напомним, что игра "Ливерпуля" с "Севильей" состоится в Испании 21 ноября, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию. Обе команды являются конкурентами "Спартака" по группе Е.