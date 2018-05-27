Лорис Кариус: "Ребята пытались взбодрить меня в раздевалке"

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус после финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) отметил, что не может найти объяснения своим ошибкам. При счете 1:0 он пытался ввести мяч в игру, но попал в Карима Бензема, от которого мяч влетел в сетку. В конце игры он упустил мяч в ворота после удара Гарета Бэйла.

- Не знаю, что произошло. Мне просто очень обидно за партнеров, обидно проигрывать в финале, - приводит пресс-служба УЕФА слова Кариуса. - Ребята пытались взбодрить меня в раздевалке, но мне сейчас очень обидно.,