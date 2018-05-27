Лорис Кариус: "Мои ошибки стоили команде победы. Хочу извиниться перед всеми"

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус взял вину на себя за поражение от "Реала" в финале Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли 3:1.
– Мои ошибки стоили команде победы, – цитирует TalkSport Кариуса. – Я хочу извиниться перед всеми. Мне очень жаль.
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус взял вину на себя за поражение от "Реала" в финале Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли 3:1.
– Мои ошибки стоили команде победы, – цитирует TalkSport Кариуса. – Я хочу извиниться перед всеми. Мне очень жаль.
баламошка
Не парься, лично я фсё равно за Реал сёдня болел)
01:27
Millwall82
А рекордмастер всех посылает на. За все проваленные турниры.
01:23