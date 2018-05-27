01:08 | Футбол — Лига чемпионов

Лорис Кариус: "Мои ошибки стоили команде победы. Хочу извиниться перед всеми"

2

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус взял вину на себя за поражение от "Реала" в финале Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли 3:1.

– Мои ошибки стоили команде победы, – цитирует TalkSport Кариуса. – Я хочу извиниться перед всеми. Мне очень жаль. 

Реал - Ливерпуль

 

2
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Не парься, лично я фсё равно за Реал сёдня болел)

01:27

Millwall82

А рекордмастер всех посылает на. За все проваленные турниры.

01:23

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!