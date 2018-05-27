Лорис Кариус: "До сих пор я так и не смог заснуть. Эти моменты проносятся у меня в голове снова и снова"

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус сообщил, что до сих пор не может заснуть после финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Напомним, что голкипер допустил две грубые ошибки, после которых были забиты два гола.

– До сих пор я так и не смог заснуть. Эти моменты проносятся у меня в голове снова и снова, – написал Кариус в Твиттере. – Я бесконечно прошу прощения у своих партнеров по команде, болельщиков и всех сотрудников клуба. Я знаю, что облажался, допустив эти две ошибки, и всех подвел.

Как я говорил, я хотел бы вернуть время, но это невозможно. Это еще хуже, ведь мы все чувствовали, что могли победить "Реал", и мы были в игре продолжительное время.

Спасибо всем невероятным болельщикам, которые прибыли в Киев и прикрывали мне спину даже после игры. Я не воспринимаю это как должное. Это знак того, какой большой семьей мы являемся. Спасибо. Мы вернемся еще более сильными.