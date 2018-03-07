Лорис Кариус: "Чтобы стать хорошим вратарем, требуется несколько сезонов"

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус считает, что требуется несколько сезонов, чтобы стать вратарем хорошего уровня. 24-летний футболист не пропустил ни одного мяча в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" (0:0). Его команда прошла дальше по сумме двух матчей – 5:0.

– Для того, чтобы стать по-настоящему хорошим голкипером, требуется пару сезонов, – цитирует BT Sport Кариуса. – Тренер в меня верит, и я хочу доказать ему, что он поступает верно. Я все еще молод, и мне нужно усердно работать.