Лоренсо Мельгарехо: "В такие моменты "Спартак" трудно остановить"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) поблагодарил своих партнеров за игру. Парагваец отметил, что в этот вечер красно-белым удавалось все.

– Отличный матч, по-другому не скажешь, – сказал Мельгарехо. – Мы использовали почти все моменты, что у нас были, и это очень важно. Когда такое происходит, "Спартак" трудно остановить. Будем стремиться и дальше действовать так же эффективно. Приятно, что я забил, но гораздо важнее это большой успех всей команды. Мы делаем одно дело. Спасибо команде! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"