Лоренсо Мельгарехо: "Мечтаем пройти отборочный турнир и попасть в групповой этап Лиги чемпионов"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо рассказал пресс-службе клуба о подготовке к ответному матчу отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. По словам футболиста, московская команда верит в себя и приложит все усилия для попадания в групповой этап турнира. В первой встречи греки обыграли российский клуб со счетом 3:2.

– Как далеко планируете пройти в Лиге чемпионов – 2018/2019?

– По возможности дальше. Хочу одержать со "Спартаком" как можно больше побед. Мы уверены в себе. Идет серьезная подготовительная работа, тренируемся с полной самоотдачей. Не меньше, чем болельщики, мечтаем пройти отборочный турнир и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Приложим для этого все усилия.

– Сейчас "Спартаку" нужно одолеть греческий ПАОК. Дома красно-белым будет легче, чем в гостях?

– Поддержка родных трибун должна нам помочь. Конечно, отборочные матчи всегда непростые. Да, наши соперники сильны. Но мы верим в себя. У нас хорошая команда, великий клуб, у которого своя, богатая история. Будем выходить на поле и биться. Мне, к сожалению, не удалось принять участие в первой игре против ПАОКа. Надеюсь, что к ответной буду уже в стопроцентной форме.

– Если "Спартак" в третьем отборочном раунде выступит успешно, то ему по жребию Лиги чемпионов в дальнейшем могут выпасть матчи с хорошо знакомой вам "Бенфикой"… Двойной стимул для вас?

– Не хочу загадывать. Сейчас все мысли в первую очередь об игре с греками. Но, безусловно, матч с "Бенфикой" был бы для меня особенным, очень эмоциональным, поскольку с ней у меня многое связано. Этот клуб открыл мне двери в европейский футбол. Тем не менее, если так случится, выйду на поле уже в майке "Спартака" и буду играть против "Бенфики", как против любой другой команды – только на победу.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)