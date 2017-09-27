Лоренсо Мельгарехо: "Матч с "Ливерпулем" не станет одним из самых важных в моей жизни"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что хотел помочь команде, выйдя на несколько минут. Парагваец появился на поле вместо Ивелина Попова.

- Я вышел всего на несколько минут, но хотел забить и помочь команде, как я это сделал недавно, в последнем матче чемпионата России против "Анжи", - приводит Gazeta.ru слова Мельгарехо. - У меня всегда есть большое желание получить игровые минуты, тем более в таком матче. Хотя эта встреча и не станет одной из самых важных в моей жизни – я уже принимал участие в подобных играх, когда был, например, в составе португальской "Бенфики". Для меня в лигочемпионском ажиотаже нет ничего нового, – но, безусловно, еврокубковые матчи всегда имеют особую значимость для меня.