Лоренцо Инсинье: "Сарри просит играть в свой футбол против любой команды"

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье уверен, что его команда будет играть с "Манчестер Сити" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов без страха. Также он уверен, что неаполитанцы смогут создать "горожанам" проблемы.

- "Манчестер Сити" - лучший клуб, мы должным образом подготовимся к матчу, - цитирует Football Italia Инсинье. - Сарри всегда просит нас играть в свой футбол против любой команды. С теми качествами, которые у нас есть, мы можем идти на поле без страха. Мы знаем, что в "Сити" есть много сильных игроков, но если мы будем играть так, как умеем, как команда, мы можем создать сопернику проблемы.