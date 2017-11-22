Лоренцо Инсинье: "Понимаем, что не все зависит от "Наполи" в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье после победы над "Шахтером" (3:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов выразил надежду, что старания команды не пропадут зря и клуб выйдет в плей-офф.

– Мы верили в победу с самого начала игры, знали, как важно получить нужный результат, – цитирует Mediaset Premium Инсинье. – Надеемся, что все наши старания будут того стоить. Понимаем, что не все зависит от нас, но надеемся, что "Манчестер Сити" сможет обыграть "Шахтер", а мы удачно сыграем с "Фейеноордом".